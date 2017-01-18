Джон Торторелла: "Игроки "Коламбуса" уверенно чувствуют себя с Бобровским"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла заявил, что с российским голкипером Сергеем Бобровским его подопечные чувствуют себя уверенней во время матчей. В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 35 матчей в регулярном чемпионате и одержал 27 побед.

– Ребята знают, что за спиной Бобровский, – цитирует сайт НХЛ Тортореллу. – Это немного расслабляет игроков. Они знают, что если допустят ошибку, то вратарь всегда сможет выручить. В плей-офф все команды будут играть от вратарей, и мы не исключение. Мои игроки уверенно чувствуют себя с Бобровским.