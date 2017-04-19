Джон Торторелла: "Хотел, чтобы "Коламбус" понял, каково это - побеждать в плей-офф"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла похвалил свою команду за игру в матче 1/8 финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" (5:4). "Блю Джэкетс" выиграл первый поединок в серии и уступает в счете 1-3.

- Я хотел, чтобы команда увидела, каково это - выиграть матч плей-офф в этом составе, - цитирует официальный сайт НХЛ Тортореллу. - Они с этим справились. Самое главное - хоть мы и позволяли сопернику сокращать отставание, но в итоге все равно сами забивали. Когда они подбирались к нам, мы снова забивали.