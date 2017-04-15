Джон Торторелла: "Горжусь тем, как "Питтсбург" справился с самим собой"

Главный тренер "Питтсбурга" Джон Торторелла похвалил своих подопечных за уверенную игру в матче 1/8 финала Кубка Стэнли против "Коламбуса" (4:1).

- Мы сделали многое из того, что планировали, - цитирует официальный сайт НХЛ Тортореллу. - Я горжусь нашим клубом, тем, как мы сравились с самими собой. Тем, как мы выполнили все установки. Посмотрим, как мы будем выглядеть завтра, сможем ли зализать полученные раны.