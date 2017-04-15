08:15 | ХОККЕЙ — НХЛ

Джон Торторелла: "Горжусь тем, как "Питтсбург" справился с самим собой"

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Главный тренер "Питтсбурга" Джон Торторелла похвалил своих подопечных за уверенную игру в матче 1/8 финала Кубка Стэнли против "Коламбуса" (4:1). 

- Мы сделали многое из того, что планировали, - цитирует официальный сайт НХЛ Тортореллу. - Я горжусь нашим клубом, тем, как мы сравились с самими собой. Тем, как мы выполнили все установки. Посмотрим, как мы будем выглядеть завтра, сможем ли зализать полученные раны.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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igogohruhru

Он сказал: Пенгвинами горжусь, а кубок бля отдайте блю джкетекам!

08:50

Весёлый©

Раскрыт секрет успехов "Пингвинов", а вы "четыре звена, четыре тройки". (впрочем, СЭкс может и нарочно).

08:48

roughboy

а коламбус то и не подозревает, что у них засланный казачок) кто-нить переведите СЭ на английский)

08:46

roughboy

даже не знаю как ЭТО комментировать.. дайте угадаю.. похмелье?)

08:45

PvsZ

Мда, Спорт-Экспресс превзошёл самого себя в непрофессионализме. Что же дальше?

08:43

dxist

Это точно Торторелла сказал ? ))

08:35

igogohruhru

Хмммммм...? Главный тренер "Питтсбурга" Джон Торторелла?

08:33

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