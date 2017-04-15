Джон Торторелла: "Горжусь тем, как "Питтсбург" справился с самим собой"

Главный тренер "Питтсбурга" Джон Торторелла похвалил своих подопечных за уверенную игру в матче 1/8 финала Кубка Стэнли против "Коламбуса" (4:1).
- Мы сделали многое из того, что планировали, - цитирует официальный сайт НХЛ Тортореллу. - Я горжусь нашим клубом, тем, как мы сравились с самими собой. Тем, как мы выполнили все установки. Посмотрим, как мы будем выглядеть завтра, сможем ли зализать полученные раны.
igogohruhru
Он сказал: Пенгвинами горжусь, а кубок бля отдайте блю джкетекам!
08:50
Весёлый©
Раскрыт секрет успехов "Пингвинов", а вы "четыре звена, четыре тройки". (впрочем, СЭкс может и нарочно).
08:48
roughboy
а коламбус то и не подозревает, что у них засланный казачок) кто-нить переведите СЭ на английский)
08:46
roughboy
даже не знаю как ЭТО комментировать.. дайте угадаю.. похмелье?)
08:45
PvsZ
Мда, Спорт-Экспресс превзошёл самого себя в непрофессионализме. Что же дальше?
08:43
dxist
Это точно Торторелла сказал ? ))
08:35
igogohruhru
Хмммммм...? Главный тренер "Питтсбурга" Джон Торторелла?
08:33