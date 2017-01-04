Джон Торторелла: "Горжусь игроками "Коламбуса"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла остался доволен победой команды над "Эдмонтоном" (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это 16-я победа "Коламбуса" подряд.

– Я горжусь командой, – цитирует официальный сайт НХЛ Тортореллу. – Мои ребята этого заслуживали. Очень рад тому, как они отрабатывали в последних матчах. Это хорошее испытание для них. Хочу, чтобы мы просто продолжали играть в таком же духе. Ребята каждый день принимаются за работу и добиваются успеха. Мы готовимся к каждой отдельной игре, не думая о том, что нас ждет впереди, не беспокоясь о прошлом.