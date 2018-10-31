Джон Торторелла: "Если бы у Бобровского был новый контракт, он бы играл в предыдущих матчах"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла пояснил, почему не выпускал с первых минут основного голкипера команды Сергея Бобровского в трех матчах НХЛ подряд. Россиянин пропустил встречи с "Сент-Луисом" (7:4) и "Баффало" (5:4 ОТ). Он остался в запасе и в игре с "Детройтом" (3:5), но вышел на замену после того, как Йоонас Корписало пропустил 3 гола за 13 минут.

"Если бы у Бобровского был подписан новый контракт - а у него истекает трехлетнее соглашение - он, вероятно, играл бы в двух предыдущих матчах", - цитирует Тортореллу Твиттер 1stOhioBattery.