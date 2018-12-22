Джон Торторелла: "Cитуация с контрактами Бобровского и Панарина не отвлекает "Коламбус"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла заявил, что ситуация с истекающими по окончанию сезона контрактами Артемия Панарина и Сергея Бобровского не отвлекает команду от игры.

- Думаю, Бобровский сейчас очень неплохо себя чувствует. Я не знал, как будет развиваться ситуация с ним и Панариным, учитывая все те вещи, связанные с их контрактами, - цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ. - Прекрасно понимаю, что моя работа состоит в том, чтобы смотреть, все ли идет правильно. Мы договорились о том, что мы будем игнорировать весь тот шум, который сложился вокруг этой ситуации. У нас была встреча в начале сезона. Не буду говорить, что там происходило, но это был очень честный разговор. Замечу, что я с Бобровским стал чаще общаться по ходу этого сезона. Его положение немного отличается от того, что происходит у Панарина. Но ситуация с их контрактами не отвлекает нас.

Контракты Артемия Панарина и Сергея Бобровского с "Коламбусом" заканчиваются 30 июня 2019 года. Панарин уже заявил, что по ходу сезона не собирается вести никаких переговоров о продлении действующего трудового соглашения.

В текущем сезоне российский форвард сыграл 32 матча, в которых забросил 9 шайб и отал 25 результативных передач. Бобровский провел 25 встреч, в них он отразил 90,8% нанесенных по его воротам бросков, пропуская, в среднем, по 2,78 шайбы за поединок.