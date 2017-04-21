Джон Торторелла: "Было 30 моментов - нужно было забивать"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после поражения от "Питтсбурга" (2:5) в пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли посетовал на реализацию голевых моментов. "Блю Джекетс" проиграли серию со счетом 1-4.

– Надо отдать должное сопернику. Это хорошая команда, хорошо управляемая команда, – цитирует тренера официальный сайт "Коламбуса". – Их лучшие игроки доставляли нам много проблем, они делали разницу.

У нас сегодня было моментов 30. Это невероятно. Нужно было забивать, но мы этого не сделали. А они – сделали, использовав свои возможности.

Все игроки старались. Мне нравится наша команда. Да, есть некоторые проблемы, над которыми нужно работать. Сейчас нужно зализать раны и извлечь уроки из этой серии. Уже сейчас не могу дождаться следующего сезона.