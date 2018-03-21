Джон Торторелла: "Бобровский составляет костяк команды"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла похвалил вратаря команды Сергея Бобровского за игру в последних матчах. Россиянин помог "Коламбусу" в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграть "Рейнджерс" (5:3).

– Бобровский составляет костяк команды, – цитирует официальный сайт НХЛ Тортореллу. – Он всегда дает нам шансы, когда мы недостаточно хороши в своей игре. Это важнейшая позиция на площадке. Когда команды выходят в плей-офф, многое ложится на плечи вратаря. И у нас будет один из лучших голкиперов в лиге.