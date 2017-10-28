Джон Торторелла: "Бобровский сделал великолепный сэйв"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после победы над "Виннипегом" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что российский вратарь Сергей Бобровский сделал классный сэйв в овертайме. По его словам, для голкипера была тяжелая игра.

- В овертайме Бобровский сделал великолепный сэйв, - заметил Торторелла в эфире клубного телевидения. - Панарин потерял своего игрока. Артемий устал и не понимал, что делает. Но Бобровский сделал классный сэйв. Для голкипера была тяжелая игра, так как соперник не создавал моменты постоянно, но если делал это, то сразу возникала опасность.