Джон Торторелла: "Бобровский сделал великолепный сэйв"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после победы над "Виннипегом" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что российский вратарь Сергей Бобровский сделал классный сэйв в овертайме. По его словам, для голкипера была тяжелая игра.
- В овертайме Бобровский сделал великолепный сэйв, - заметил Торторелла в эфире клубного телевидения. - Панарин потерял своего игрока. Артемий устал и не понимал, что делает. Но Бобровский сделал классный сэйв. Для голкипера была тяжелая игра, так как соперник не создавал моменты постоянно, но если делал это, то сразу возникала опасность.
Bob, you're truly something else. pic.twitter.com/zBEGIXTkD0– NHL (@NHL) 28 октября 2017 г.
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