Джон Торторелла: "Бобровский разочаровал в плей-офф, но я знаю, как он справляется с трудностями"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла заявил, что продолжает рассчитывать на вратаря Сергея Бобровского. Голкипер получил "Везина Трофи" как лучший игрок регулярного чемпионата-2016/17. В Кубке Стэнли "Блю Джэкетс" вылетели в первом раунде от "Питтсбурга" (1-4). Бобровский провел все пять матчей, пропустив 20 шайб.

- Бобровский великолепно провел "регулярку", выиграл "Везина трофи", - сказал Торторелла в интервью клубной пресс-службе. - Без него мы бы не набрали 108 очков. Да, он немного разочаровал в плей-офф, у него был спад. Но я знаю, как он умеет справляться с трудностями. Он будет готов к новому сезону.