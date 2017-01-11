09:36 | ХОККЕЙ — НХЛ

Джон Торторелла: "Бобровский - один из самых гордых спортсменов, кого я встречал"

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Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла высоко оценил российского вратаря клуба Сергея Бобровского. Наставник отметил, что голкипер прибавил в психологическом плане.

– Бобровский говорил в прошлом году, что Ричардса уволили из-за него, – приводит официальный сайт НХЛ слова Тортореллы. – Я сам слышал это и видел, как он это говорил. Он действительно так считает.

Сергей очень недоволен тем, что произошло в прошлом году, а он один из самых гордых спортсменов из всех, кого я встречал. Я считаю, что он стал психологически сильнее, а не физически.

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