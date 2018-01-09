Джон Торторелла: "Бобровский играл фантастически в третьем периоде"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после победы над "Торонто" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, у него нет необходимости в том, чтобы российский вратарь Сергей Бобровский каждый день принимал участие в матчах. По его словам, решение принимается по мере необходимости. Напомним, что Бобровский за два дня принял участие в двух встречах.

- Обычно я не покупаюсь на эти разговоры о смежных играх, - цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ. - Мы выяснили про Бобровского. В прошлый раз мы дали ему три или четыре дня выходных, так как почувствовали, что он немного измотался. Принимаем решение по мере того, как подступает расписание.

В первой половине мы все делали правильно, однако не забили. Проигрывали 0:2, но играли хорошо. Очень рад, что ребята не сдались и гнули свою линию. Боб играл фантастически в третьем периоде. Он не дал сопернику забить еще, а мы смогли победить.

Нельзя забывать о том, что Бобровский сохранил счет 0:2. Мы говорили о том, что нельзя открываться и нужно играть в свою игру. Однако мы все-таки стали немного открываться, поэтому "Торонто" имел опасные моменты. Бобровский же оставил нас в игре и дал шанс. Знали, что один гол может изменить ход встречи.