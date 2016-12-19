Джон Торторелла: "500 побед в НХЛ? Это весело"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла заявил, что рад одержать 500-ю победу в НХЛ. "Блю Джекетс" обыграли "Ванкувер" со счетом 4:3 ОТ. Отметим, что специалист стал первым американцем, добившимся подобного достижения.

– 500 побед в НХЛ? Это весело, – приводит официальный сайт НХЛ слова Тортореллы. – Такие штуки сплачивают команду. Я прошел через непростой период в последние годы и пытаюсь быть стойким вместе с командой, поэтому постараюсь побольше насладиться моментом. Я уже на второй половине пути, такие дела. Знаю, это не будет длиться вечно, так что хочу постараться получить удовольствие.

Мне выпала возможность провести в НХЛ столь большое количество матчей в качестве тренера, это привилегия. Многие другие люди расшибаются в лепешку, чтобы попасть сюда. За это я благодарен. Не за числа, а за такую возможность.