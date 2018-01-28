12:17 | Хоккей — НХЛ

Джон Таварес: "Я не из тех, кто стал бы хихикать над Кучеровым или Даути"


Капитан "Айлендерс" Джон Таварес отметил, что конкурсы мастерства перед Матчем звезд НХЛ довльно сложные. Поэтому, по его словам, не стоит смеяться, если что-то не получается.

Мне кажется, лига стремилась показать болельщикам те стороны таланта и мастерства ребят, которыми они не могут блеснуть в матчах, – цитирует Тавареса русскоязычная версия сайта НХЛ. – В этом и был весь смысл: посоревноваться в трюках, которые в обычных матчах из-за их скорости показать невозможно. По-моему, ребята подарили болельщикам неплохое шоу, многие из них действительно умеют делать с шайбой очень впечатляющие вещи.

И уж точно я не из тех, кто стал бы хихикать над Кучеровым или Даути, потому что упражнения, которые им пришлось выполнить, совсем не выглядели простыми. К тому же я и сам участвовал в похожем конкурсе в одном из предыдущих уик-эндов и помню, как сложно было мне.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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