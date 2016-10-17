Джон Таварес: "Победа над "Анахаймом" снизит давление на "Айлендерс"

Капитан "Айлендерс" Джон Таварес был рад победе над "Анахаймом" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). Также он отметил, что она снизит давление, накопившееся после двух поражений на старте сезона.

- Первая победа всегда большое событие, - цитирует пресс-служба лиги Тавареса. - Она позволяет немного снизить давление, особенно то, которое накопилось после первых двух игр. Хотим двигаться вперед. Большая победа всегда дает хорошие чувства. Мы будем наслаждаться этим вечером и с нетерпением ждать вторника.