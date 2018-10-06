Джон Стивенс: "У Ковальчука отличная энергия, это хороший знак"

Главный тренер "Лос-Анджелеса" Джон Стивенс после поражения в первом матче сезона от "Сан-Хосе" со счетом 2:3 (ОТ) заявил, что игра форварда Ильи Ковальчука выглядит обнадеживающей. Он также отметил энергию россиянина.

- Игра Копитара, Ковальчука и Иафалло выглядела обнадеживающе, - приводит пресс-служба клуба слова Стивенса. - Ковальчук делал на льду много вещей. У него отличная энергия, это хороший знак.

Ковальчук дебютировал за новый клуб в официальной игре. Он провел на площадке 20 минут 15 секунд, но не отметился результативными действиями.