Джон Стивенс: "Ковальчук станет одним из лидеров "Кингз"

Главный тренер "Лос-Анджелеса" Джон Стивенс уверен, что российский нападающий Илья Ковальчук​ станет одним из лидеров команды. 35-летний россиянин подписал трехлетний контракт с "Кингз".

- Во-первых, я считаю, что Ковальчук по-прежнему очень хороший хоккеист, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Стивенса. - Он держит себя в форме. Это габаритный игрок. А это значит, что мы получили крупного и забивного форварда. Он умеет бросать в касание, но я думаю, что многие недооценивают его способность играть в пас. Последите за ним повнимательнее".

У нас даже Анже Копитар не играет по 24 минуты. Я думаю, что Ковальчук будет ключевым игроком команды, и мы сможем рассчитывать на него в самых ответственных моментах. Он станет одним из лидеров. Поэтому мы решили подписать его.