Джон Стивенс: "Ковальчук намного лучше, чем все думают"

Главный тренер "Лос-Анджелеса" Джон Стивенс отметил, что новичок команды Илья Ковальчук – великолепный нападающий. По его словам, россинин даже лучше, чем многие думают.

– Ковальчук успешен, у него правый хват и великолепный бросок, – цитирует Стивенса The Athletic. - Это то, как я понимаю его игру. Смысл в том, что на самом деле, Илья – намного более хороший игрок, чем все думают.

Он – большой парень, любит много бросать, у него просто смертоносный выстрел. Наверное, в касание он бросает лучше, чем кто бы то ни было. Однако он хорош и в комбинационной игре. Мы не зацикливаемся на какой-то одной идее и можем менять его местами. Хотим увидеть, где он сможет приносить максимальную пользу.

Я говорил с тренером "Сан-Хосе" Питером Дебуром на драфте, ведь он тренировал Ковальчука в "Нью-Джерси". Да, Илью хорошо знают как форварда с отличным броском. Однако на самом деле он намного лучше.