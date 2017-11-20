Джон Макдоно: "Болельщики получат прекрасный опыт от "Зимней классики"-2019"

Президент "Чикаго" Джон Макдоно отметил, что "Зимняя классика" в 2019 году получится уникальной, так как его клубу предстоит сыграть с давним соперником - "Бостоном"​. Игра состоится 1 января 2019 года на домашней арене спортивных команд Университета Нотр-Дама.

- Для "Чикаго" большая честь принять участие в таком знаковом событии на культовом стадионе, - приводит российская версия официального сайта лиги слова Макдоно. - Университет Нотр-Дама имеет тесные связи с обоими клубами. Болельщики получат прекрасный опыт от встречи между давними соперниками, которая пройдет при уникальной атмосфере. Мы благодарны за приглашение на матч и с нетерпением ждем наступления прекрасного дня для обеих организаций и НХЛ.

"Чикаго" и "Бостон" сыграют в 11-й "Зимней классике" в 2019 году