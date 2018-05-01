Джон Купер: "Звено Пойнта великолепно сыграло в матче с "Бостоном"

Главный тренер "Тампы" Джон Купер после второго матча серии с "Бостоном" (4:2, 1-1) отметил, что звено Брэйдена Пойнта способно нейтрализовать лучшие тройки нападения в НХЛ. В сегодняшней игре форвард набрал 4 (1+3) очка.
- Мы видели, как это звено нейтрализует лучшие тройки нападения в лиге на протяжении всего года, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Купера. - Нет причин рассуждать о том, что им была не по силам эта задача, потому что мы знали, что все ровно наоборот. Они сыграли великолепно сегодня вечером.
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fifa_guru
Отличная игра с потрясающим сюжетом! Первый период прошел под диктовку Сан-Хосе и остался за ним. Хотя Вегас огрызался и выдал ряд неплохих моментов. Вратари тащили. Половина второго периода просто тотальное преимущество бородатых. Дошло до 12-0 по броскам в створ. Флери всё брал и оставлял команду в игре. Два раза Гертл загубил 100%-ные моменты: один раз Флери его переиграл, второй раз конек защитника не дал зайти шайбе в ворота. И надо ж так случиться, что Флери подсёк игрока СХШ и это большинство было ими реализовано. Досадно, но до этого Флери кучу раз спасал. Спустя минуту Вегас зарабатывает большинство и с этого момента игра переворачивается абсолютно. До этого эпизода, бородачи не давали комбинировать Вегасу и игры не было. Но после реализованного большинства, Вегас сравнял счет (1-1) и пошел вперед. Стали проходить пасы, вход в зону. Игра выровнялась и следующие два момента подряд позволили Вегасу уйти в отрыв. Третий период поразил тем, что Вегас не стал отсиживаться и команда шла в атаку. Комбинации проходили, но появились ошибки и брак в завершающем пасе либо броске. Где-то и Джонс выручал (когда успел переместиться и выставить конек в угол ворот после отскока от борта шайбы) И все же бросок Кейна под перекладину и трудовая возня на пятаке Флери за 2 минуты в пользу СХШ и "неудачнику" Гертлу наконец с отскоком свезло - позволили перевести игру в ОТ. Овертайм. У СХШ был реальный момент выиграть, но Кутюр не смог переиграть Флери. Крутейший сэйв. Атаки Вегаса носили опасный характер: распасовка до игрока в открытой зоне с конечным броском, но шайба все никак не шла в ворота. И тут случился отрезок игры в открытую. Очередная атака Вегаса заканчивается броском в перекладину, и после атаки акул, Карлссон ставит точку броском в самую девятку. Не знаю кто больше заслуживал победы. Обе команды были хороши. У Вегаса в ПО по голам в равных составах 13-2, отсюда и успех: слаженная работа в обороне + тащун Флери залог успеха!
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