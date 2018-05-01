Джон Купер: "Звено Пойнта великолепно сыграло в матче с "Бостоном"

Главный тренер "Тампы" Джон Купер после второго матча серии с "Бостоном" (4:2, 1-1) отметил, что звено Брэйдена Пойнта способно нейтрализовать лучшие тройки нападения в НХЛ. В сегодняшней игре форвард набрал 4 (1+3) очка.

- Мы видели, как это звено нейтрализует лучшие тройки нападения в лиге на протяжении всего года, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Купера. - Нет причин рассуждать о том, что им была не по силам эта задача, потому что мы знали, что все ровно наоборот. Они сыграли великолепно сегодня вечером.