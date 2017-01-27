11:53 | ХОККЕЙ — НХЛ

Джон Купер: "Выездная серия "Тампы" была настолько долгой, что мы застали двух президентов"

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Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Флориды" (1:2 ОТ) посетовал на продолжительность выездной серии игр. С 17 января "Лайтнинг" провел в гостях шесть встреч.

- Мы очень расстроены поражением от "Флориды", - приводит пресс-служба НХЛ слова Купера. - Могу сказать так, эта серия была настолько долгой, что мы застали двух президентов.

Данный выезд мог стать отличным, но получился посредственным, потому что мы набрали всего шесть очков. "Тампа" создает хорошие моменты, но не может их реализовать. Когда ты играешь в овертайме и зарабатываешь удаление, это влияет на результат.

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Материалы REN-TV

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