Джон Купер: "Все игроки "Тампы" волнуются из-за травмы Хедмана"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер отметил, что вся команда очень волнуется за защитника Виктора Хедмана, который получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Калгари" (1:5). В этом сезоне 27-летний швед провел 44 матча в "регулярке" и набрал 33 (6+27) очка.

– В команде есть топ-игроки, но Хедман – это лидер обороны, он помогает нам вести игру, – цитирует TB Times Купера. – У него и раньше были травмы, но сейчас все взволнованы тем, что он может выбыть на долгий срок.