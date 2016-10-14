Джон Купер: "Василевский - важная часть "Тампы" сейчас и в будущем"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер сообщил, что в новом сезоне НХЛ российский вратарь Андрей Василевский получит больше игрового времени. Тем не менее, основным голкипером команды остается Бен Бишоп.

- В идеале Бишоп сыграет с первых минут примерно в 50 встречах, а Василевский - в 30, - цитирует Tampa Bay Times Купера. - Нужно понимать, что российский вратарь с каждым годом становится лучше и лучше. Нужно продолжать давать ему играть в большем количестве встреч. Давайте будем честными. Василевский - важная часть нашей команды сейчас и в будущем.