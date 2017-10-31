Джон Купер: "Василевский скажет, что это не лучший его матч, но главное - победа"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после победы над "Флоридой" (8:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ похвалил игру голкипера Андрея Василевского. Несмотря на всего 18 отраженных бросков из 23, россиянин смог продлить свою победную серию до 9 игр кряду.

– Василевский был действительно хорош, – цитирует официальный сайт НХЛ Купера. – Когда нужно выиграть, он всегда поможет. Наверное, он скажет, что у него была не лучшая встреча, но, тем не менее – сегодня это лучший наш игрок. Хорошо, что Андрей у нас есть. Обычно он не пропускает столько, но главное – это победная серия, которую он для нас сделал.

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