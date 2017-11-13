Джон Купер: "Василевский ответил Гибсону в третьем периоде"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после победы над "Анахаймом" (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что в этой встрече получилась дуэль вратарей. В первых двух периодах голкипер "Уток" Джон Гибсон отразил 29 бросков, Андрей Василевский в третьем периоде сделал 14 сэйвов из 15.

– Это было определенно противостояние голкиперов, – цитирует TB Times Купера. – Василевский должен был ответить Гибсону в третьем периоде. Поэтому он и является нашим парнем.

Андрей Василевский - о решающем сэйве: "Ребята кричат мне: "Держи шайбу!" //

Супер-сэйв Василевского или гол "Анахайма"? Самый спорный момент ночи