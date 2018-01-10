Джон Купер: "Василевский - это преданность команде и воля к победе"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после победы над "Каролиной" (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ похвалил российского вратаря Андрея Василевского. Голкипер сделал 28 сэйвов.
- Преданность команде и воля к победе - это то, что я вижу в этом парне, - приводит слова Купера пресс-служба "Тампы".
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