08:05 | Хоккей — НХЛ

Джон Купер: "Василевский - это преданность команде и воля к победе"

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Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после победы над "Каролиной" (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ похвалил российского вратаря Андрея Василевского. Голкипер сделал 28 сэйвов. 

- Преданность команде и воля к победе - это то, что я вижу в этом парне, - приводит слова Купера пресс-служба "Тампы".

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Мальчиш-Кибальчиш

Я бы сказал круче, Василевский - это ум, честь и совесть нашей эпохи.

13:16

gibson

Однако в последних 2 матчах 10 шайб зашло в ворота. Многовато для Василевского...

08:24