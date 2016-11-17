08:05 | ХОККЕЙ — НХЛ

Джон Купер: "Василевский до сих пор учится хоккею"

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Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер высоко оценил игру вратаря Андрея Василевского. По словам специалиста, голкипер прогрессирует быстрее других молодых игроков, потому что обладает талантом. В текущем сезоне 22-летний россиянин провел шесть матчей в составе "Лайтнинг", пропустив 10 шайб.

- Василевский по-прежнему учится хоккею, но вкалывает как надо, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Купера. - Именно поэтому его хоккейное образование идет, возможно, быстрее, чем у других парней. Он прирожденный голкипер НХЛ, но даже такому надо провести определенное время в лиге, чтобы лучше понять траектории бросков, обратить внимание, кто из игроков куда бросает.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/spotlight-with-andrei-vasilevskiy/c-283760284

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