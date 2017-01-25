14:08 | ХОККЕЙ — НХЛ

Джон Купер: "Василевский был лучшим игроком в матче с "Чикаго"

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Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер заявил, что надеялся на игру голкипера Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Чикаго" (5:2). Специалист отметил, что россиянин является лучшим игроком встречи. На счету Василевского 34 отраженных броска и прерванная 6-матчевая серия поражений.

– Нам нужна была эта победа, - цитирует сайт НХЛ Купера. - Мы уступали 1:2 перед третьим периодом, но чувствовали, что у нас есть шансы. Нужно было просто придерживаться своей игры. Отдам должное "Чикаго", они старались отыграться, и в такие моменты нужно, чтобы вратарь был вашим лучшим игроком. Сегодня он им был.

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Материалы REN-TV

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