Джон Купер: "Василевский будет вратарем стартового состава в НХЛ"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер не стал винить российского вратаря Андрея Василевского в разгроме от "Нэшвилла" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:6). Также он уверен, что 22-летний россиянин станет первым вратарем в лиге.

– Василевский – молодой вратарь, и в конце концов он будет вратарем стартового состава в НХЛ, – цитирует пресс-служба лиги Купера. – Никто никогда не будет показывать свою лучшую игру каждую ночь. Никто, даже вратари из зала славы. Все прошли через это.