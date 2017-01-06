15:45 | ХОККЕЙ — НХЛ

Джон Купер: "Василевский будет вратарем стартового состава в НХЛ"

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Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер не стал винить российского вратаря Андрея Василевского в разгроме от "Нэшвилла" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:6). Также он уверен, что 22-летний россиянин станет первым вратарем в лиге.

– Василевский – молодой вратарь, и в конце концов он будет вратарем стартового состава в НХЛ, – цитирует пресс-служба лиги Купера. – Никто никогда не будет показывать свою лучшую игру каждую ночь. Никто, даже вратари из зала славы. Все прошли через это.

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