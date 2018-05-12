Джон Купер: "Вашингтон" выбрал достаточно простой план на игру, но он сработал"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер прокомментировал поражение своей команды в первом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ от "Вашингтона" со счетом 2:4. По мнению Купера, соперник действовал просто, но эффективно.

– Мы неплохо начали матч, но сразу же стало понятно, что "Вашингтон" вышел с очень хорошим настроем. Они играли довольно просто, но действенно. Команда четко воспользовалась своими шансами, их игровой план сработал, – заявил Купер на пресс-конференции. – Мы же не лучшим образом управляли шайбой и имели не так много возможностей. Но это только первая игра. Мы должны сделать правильные выводы.