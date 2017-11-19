Джон Купер: "У Сергачева атакующие инстинкты элитного уровня"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер оценил выступление защитников Михаила Сергачева и Джейка Дотчина на старте этого сезона. Специалист отметил уверенность новичков и заявил, что россиянин демонстрирует инстинкты элитного уровня.

– Дотчин все лучше чувствует себя в лиге, он забил уже два гола в этом году и нас устроит, если он продолжит так забивать каждые 15 матчей, – цитирует сайт "Тампа-Бэй" Купера. – У него есть моменты, чем больше будет бросать, тем больше шансов на гол. У Сергачева немного иная ситуация, у него атакующие инстинкты элитного уровня.

Я рад, что эти молодые игроки смогли продемонстрировать свои таланты на таком уровне, на ранней стадии карьеры. Это впечатляет. Всегда есть моменты, когда можно рискнуть, если видишь, как будет развиваться атака. Для новичков это обычно тяжело, потому что они не хотят ошибиться. Но эти игроки крайне уверены.

Напомним, что 19-летний Сергачев набрал 14 (5+9) очков в 19 матчах, у 23-летнего Дотчина – 4 (2+2) очка.