Джон Купер: "Травма убивает Кэллахэна"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер выразил сожаление по поводу травмы нападающего Райана Кэллахэна. 31-летний американец вернулся в строй 3 января после 15 пропущенных матчей из-за проблем со здоровьем, но уже 7-го получил очередное повреждение и выбыл на месяц.

- Есть беспокойство, - цитирует пресс-служба лиги Купера. - Речь не о команде. Речь о Кэллахэне. Все знают, какой он боец, что он ведет команду за собой, играет страстно, всегда хочет помочь команде, особенно, когда дела идут не так, как нам бы хотелось. Он вернулся, провел три матча и снова выбыл из-за каких-то последствий все той же травмы. Это его убивает. Конечно его жалко. Нам не хватает эмоционального лидера. Это непросто.