Джон Купер: "Тампа" в матче с "Филадельфией" сыграла отстойно"

Главный тренер "Тампы" Джон Купер после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии" (3:5) отметил, что соперник был лучше его команды в минувшей встрече. Специалист подчеркнул, что "молнии" сыграли отстойно.

– Мы сыграли отстойно, – приводит официальный сайт НХЛ на русском слова Купера. – Соперник был лучше нас. Они заслужили два очка, а мы нет. Просто перечислю: меньшинство – отстой, форчек – отстой, броски по воротам – отстой, защита – отстой, тренеры – отстой.