12:59 | Хоккей — НХЛ

Джон Купер: "Тампа" в матче с "Филадельфией" сыграла отстойно"


Главный тренер "Тампы" Джон Купер после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии" (3:5) отметил, что соперник был лучше его команды в минувшей встрече. Специалист подчеркнул, что "молнии" сыграли отстойно.

– Мы сыграли отстойно, – приводит официальный сайт НХЛ на русском слова Купера. – Соперник был лучше нас. Они заслужили два очка, а мы нет. Просто перечислю: меньшинство – отстой, форчек – отстой, броски по воротам – отстой, защита – отстой, тренеры – отстой.

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https://www.nhl.com/ru/news/nhl-games-roundup-december-29/c-294492240

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