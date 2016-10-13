10:19 | ХОККЕЙ — НХЛ

Джон Купер: "Тампа" рада возвращению Кучерова, он один из лучших"

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Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер уверен, что нападающий Никита Кучеров является одним из лучших форвардов в команде. Специалиста рад, что россиянин подписал новый контракт с "Лайтнинг".

- Конечно, мы рады его возвращению, - приводит официальный сайт НХЛ слова Купера. - Он является важной частью команды, и очень приятно видеть его здесь, потому что он - один из наших лучших форвардов.

На старте сезона важно не терять очки. Мы не можем гарантировать, что выиграем все матчи, но нападающего с лучшими ногами в команде на льду иметь хочется в любом случае.

Чем меньше посторонних мыслей, тем больше можно думать о хоккее. В прошлом году Стэмкос мог оставить все позади, однако это было нелегко. На подкорке мозга все равно сидит мысль: "Что дальше?".

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/kucherov-returns-to-practice-with-new-contract/c-282592636

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