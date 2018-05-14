Джон Купер: "Тампа" не прошла бы первые два раунда, играя таким образом"

Главный тренер "Тампы" Джон Купер после второго матча финала "Востока" против "Вашингтона" (2:6, 0-2) отметил, что команда играла слишком медленно. По его словам, в первых двух раундах плей-офф "Лайтнинг" действовал иначе.

- Мы играли немного медленно, - приводит пресс-служба "Тампы" слова Купера. - Не так мы заработали 113 очков. Мы не прошли бы первые два раунда, играя таким образом

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