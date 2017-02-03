Джон Купер: "Тампа" делает шаг вперед и два шага назад"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Оттавы" (2:5) отметил, что неудачная серия стала вызовом для его команды. "Лайтнинг" занимает 15-е место в восточной конференции.

– Эта команда впервые оказалась в подобной ситуации, так что для игроков это своего рода неизведанная территория, – приводит официальный сайт НХЛ слова Купера. – Большинство ребят много выигрывали. Сейчас такое ощущение, что каждый раз мы делаем шаг вперед, а затем два шага назад. Когда дела долго идут хорошо, и когда ты сталкиваешься с проблемами, это всегда определенный вызов для команды.