Джон Купер: "Стэмкос сказал: "С меня достаточно", и заколотил эту шайбу"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после победы над "Бостоном" (4:3 ОТ, 3-1 в серии) в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ отметил, что Стивен Стэмкос забил важнейший гол, перевядя игру в овертайм. Пятая игра серии состоится завтра (начало- в 22.00 по московскому времени).

- Для нас было хорошим знаком то, что мы продолжали выигрывать даже тогда, когда они не забивали, - цитирует Купер официальный сайт НХЛ. - Это было делом времени. Как будто бы (Стэмкос) сказал: "С меня достаточно", и заколотил эту шайбу. Очевидно, это был важнейший для нас гол.