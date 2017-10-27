Джон Купер: "Стэмкос и Кучеров поднялись на вершину, но не надо недооценивать Наместникова"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после победы над "Детройтом" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ остался доволен выступление первой тройки команды. Напомним, что Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка, а Стивен Стэмкос отметился заброшенной шайбой.
– Да, Стэмкос и Кучеров поднялись на вершину, но не стоит недооценивать их партнера по звену Наместникова, он подходит к этой линии, – цитирует официальный Твиттер "Тампы" Купера. – У Стивена и Никиты – огромное преимущество над соперниками. Это великолепные игроки.
Кучеров забросил 12-ю шайбу в сезоне. Видео //
Кучеров повторил рекорд Сан-Луи за "Тампу" //
Первый бой Сергачева в НХЛ - неудачный. Видео //
Крутой гол Стэмкоса с передач Кучерова и Сергачева. Видео
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Детройт Ред Уингз
- НХЛ
- Стивен Стэмкос
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Джон Купер
Материалы других СМИ