Джон Купер: "Стэмкос и Кучеров поднялись на вершину, но не надо недооценивать Наместникова"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после победы над "Детройтом" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ остался доволен выступление первой тройки команды. Напомним, что Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка, а Стивен Стэмкос отметился заброшенной шайбой.

– Да, Стэмкос и Кучеров поднялись на вершину, но не стоит недооценивать их партнера по звену Наместникова, он подходит к этой линии, – цитирует официальный Твиттер "Тампы" Купера. – У Стивена и Никиты – огромное преимущество над соперниками. Это великолепные игроки.

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