Джон Купер: "Спасение Василевским ворот было ключевым в матче"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер похвалил вратаря команды Андрея Василевского за матч регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (7:1). По его воротам было нанесено 29 бросков.

– Я считаю, что ключевым эпизодом было спасение ворот Василевским после броска Карла Хагелина, – цитирует официальный сайт НХЛ Купера. – После этого мы смогли ответить и забросить очередную шайбу. Уйти на перерыв при счете 2:1 или 3:0 – это большая разница.

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