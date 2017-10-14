Джон Купер: "Сейчас Василевский лучший игрок "Тампы"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ с "Сент-Луисом" подчеркнул, что "Лайтнинг" должны надежнее действовать в обороне. По словам специалиста, команда чересчур сильно полагается на игру российского вратаря Андрея Василевского.

– На каждый созданный момент "Тампа" пропускает атаку соперника, – приводит пресс-служба "Лайтнинг" слова Купера. – Это сошло нам с рук в игре с "Питтсбургом". Но такое не пройдет во встрече с "Сент-Луисом".

Василевский говорил, что не должен пропускать столько, хотя нам могли забить восемь шайб. Самая важная статистика вратаря – количество побед. В нескольких последних матчах он был нашей последней надеждой.

Команде пришлось положиться на него, чтобы победить. Можно посмотреть на статистику и сказать, что Василевский должен действовать надежнее, но если честно, сейчас он лучший игрок.