Джон Купер: "Сергачев в матче с "Флоридой" превзошел мои ожидания"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после матча регулярного чемпионата против "Флориды" (5:3) отметил, что доволен игрой российского защитника Михаила Сергачева. По словам наставника, он не ожидал от россиянина столь уверенных действий на площадке.

- Сергачев превзошел мои ожидания, - приводит Tampa Bay Times слова Смита. - В его игре была уверенность, он совсем не тушевался. Хочу, чтобы в защите у меня играли именно такие ребята.

Сергачев провел на льду 16 минут, заработал показатель "+1" и нанес четыре броска по воротам.