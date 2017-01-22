14:01 | ХОККЕЙ — НХЛ

Джон Купер: "Сегодня "Тампа" не заслуживала очков"

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Главный тренер "Тампы" Джон Купер после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Аризоны" (3:5) отметил, что команда не заслуживала очков в этой встрече. По словам специалиста, игроки не включились в борьбу с самого начала матча.

– Сегодня мы не заслуживали очков, – приводит официальный сайт НХЛ слова Купера. – Это началось с унылого большинства в самом начале. Мы не включились в работу. Это в каком-то смысле задало тон всей игре. Без сомнения, неиспользованные четыре минуты большинства при счете 1:2 тоже сыграли важную роль.

Отметим, что для "Тампы" это поражение стало восьмым в последних десяти матчах.

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