17:49 | Хоккей — НХЛ

Джон Купер: "Поверьте мне, Василевский - последний, на кого "Тампа" может показывать пальцем"


Главный тренер "Тампы" Джон Купер отметил, что не может винить голкипера Андрея Василевского в двух поражениях от "Вашингтона" в финале "Востока". Россиянин в этих играх пропустил 10 шайб.

- Это наш парень. Он был для этой команды скалой весь год, - приводит русскоязычный сайт НХЛ слова Купера. - Если честно, я не думаю, что сейчас имеет какое-то значение, кто именно играет в воротах. Речь идет о том количестве моментов, которые мы позволяем им иметь. В обороне играет вся команда, а голкипер лишь последний ее рубеж. Поверьте мне, Василевский - последний, на кого мы можем показывать пальцем.

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https://www.nhl.com/ru/news/vasilevskiy-not-the-problem-but-solution-for-tampa/c-298614874

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