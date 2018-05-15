Джон Купер: "Поверьте мне, Василевский - последний, на кого "Тампа" может показывать пальцем"

Главный тренер "Тампы" Джон Купер отметил, что не может винить голкипера Андрея Василевского в двух поражениях от "Вашингтона" в финале "Востока". Россиянин в этих играх пропустил 10 шайб.

- Это наш парень. Он был для этой команды скалой весь год, - приводит русскоязычный сайт НХЛ слова Купера. - Если честно, я не думаю, что сейчас имеет какое-то значение, кто именно играет в воротах. Речь идет о том количестве моментов, которые мы позволяем им иметь. В обороне играет вся команда, а голкипер лишь последний ее рубеж. Поверьте мне, Василевский - последний, на кого мы можем показывать пальцем.