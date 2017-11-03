Джон Купер: "Поражение от "Рейнджерс" похоже на фразу: "Не волнуйтесь, Василевский ведь выручит"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после поражения от "Рейнджерс" (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что остался недоволен игрой команды в обороне. Специалист отметил, что нельзя полагаться только на вратаря.

– "Рейнджерс" заслужили победу, – цитирует TB Times Купера. – Мы играли легко, позволяли им свободно кататься в нашей зоне. Если посмотреть на вмешательство вратарей, то нам повезло пропустить всего дважды. Соперник должен был забивать голов шесть. Это было похоже на фразу: "Не волнуйтесь, Василевский ведь выручит". Но так играть нельзя.

Напомним, что первой звездой встречи был признан вратарь "Молний" Андрей Василевский, россиянин отразил 33 броска по своим воротам.