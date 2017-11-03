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Джон Купер: "Поражение от "Рейнджерс" похоже на фразу: "Не волнуйтесь, Василевский ведь выручит"


Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после поражения от "Рейнджерс" (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что остался недоволен игрой команды в обороне. Специалист отметил, что нельзя полагаться только на вратаря.

– "Рейнджерс" заслужили победу, – цитирует TB Times Купера. – Мы играли легко, позволяли им свободно кататься в нашей зоне. Если посмотреть на вмешательство вратарей, то нам повезло пропустить всего дважды. Соперник должен был забивать голов шесть. Это было похоже на фразу: "Не волнуйтесь, Василевский ведь выручит". Но так играть нельзя.

Напомним, что первой звездой встречи был признан вратарь "Молний" Андрей Василевский, россиянин отразил 33 броска по своим воротам.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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