Джон Купер: "Огромная часть успеха "Тампы" принадлежит Стэмкосу, Кучерову и Хедману"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер отметил, что огромная часть успеха команды принадлежит Стивену Стэмкосу, Никите Кучерову и Виктору Хедману. При этом он также добавил, что Андрей Василевский стал отличным вратарем для "Лайтнинг".

– Любая команда, которая хочет добиться не краткосрочного, а долгосрочного успеха, должна иметь такой костяк. И, на мой взгляд, Стив Айзерман проделал отличную работу по поиску этих игроков, а затем по заключению с ними долгосрочных контрактов. Эти имена понятны и у всех на слуху – Стэмкос, Кучеров, Хедман, – приводит Nhl.com/Ru слова Купера. – Конечно, нельзя не отметить Джонсона, Палата и других ребят, которые помогают создавать команду. Это командная игра, где нельзя побеждать только за счет двух или трех индивидуальностей.

Ни одна команда не будет добиваться успеха без отличного вратаря, которым для нас стал Василевский. Но все равно огромная часть успеха этого коллектива принадлежит Стэмкосу, Кучерову и Хедману.

Отметим, что "Тампа" после 42 матчей лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 63 очка.