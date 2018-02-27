Джон Купер – об обмене Наместникова: "Это как потерять одного из сыновей"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер заявил, что расстроен потере нападающего Владислава Наместникова. Россиянин был обменян в "Рейнджерс" в результате обмена на Райана Макдону и Джей. Ти. Миллера.

– Это как потерять одного из сыновей, – цитирует в своем Твиттере Купера журналист TB Times Джо Смит. – Мы долго были вместе.

Напомним, Наместников выступал за "Тампу" с 2014 года. В НХЛ он провел 263 матча и набрал 123 (53+70) очка. Его контракт на 1,9 миллиона долларов истекает этим летом.