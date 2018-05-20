Джон Купер - о сэйве Василевского: "Это лазерный фокус от нашего парня"

Главный тренер "Тампы" Джон Купер после пятого матча финальной серии "Востока" против "Вашингтона" (3:2, 3-2) отметил игру голкипера Андрей Василевского. Российский вратарь отразил бросок форварда Джона Карлсона за 12 минут до финальной сирены.

- Это лазерный фокус от нашего парня, - приводит пресс-служба НХЛ слова Купера. - Нужен хороший сэйв в конце, когда преимущество в один гол, и он сдела это. Команда подвела к этому моменту, к лидерству. А он закрыл ворота в конце.

Сэйв дня. Василевский спас "Тампу" за 12 секунд до финальной сирены. Видео