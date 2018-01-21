Джон Купер - о серии поражений "Тампы": "Ребята не забыли, как играть в хоккей. Но это какое-то безумие"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после поражения от "Миннесоты" (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что удивлен неудачному выступлению команды в последних встречах. "Молнии" потерпели три поражения кряду, но пока сохраняют лидерство в турнирной таблице.

– Мы просто не были согласованы между собой, – цитирует TB Times Купера. – Ребята не могли забыть, как играть в хоккей в течение последних игр. Мы просто не в том состоянии. Один двигается в одну сторону, другой – в совершенно противоположную. Какое-то безумие, что за последние полторы недели мы потеряли свою игру.