Джон Купер - о Сергачеве: "Видно, почему он был выбран под 9-м номером на драфте"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после победы над "Питтсбургом" (7:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что защитник Михаил Сергачев стал играть более напористей. На счету 19-летнего россиянина 2 (1+1) очка в этой встрече.

– Он стал гораздо напористее, – цитирует официальный Твиттер "Тампы" Купера. – Мы видим, почему он был выбран под 9-м номером на драфте.

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