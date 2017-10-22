Джон Купер - о Сергачеве: "Видно, почему он был выбран под 9-м номером на драфте"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после победы над "Питтсбургом" (7:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что защитник Михаил Сергачев стал играть более напористей. На счету 19-летнего россиянина 2 (1+1) очка в этой встрече.
– Он стал гораздо напористее, – цитирует официальный Твиттер "Тампы" Купера. – Мы видим, почему он был выбран под 9-м номером на драфте.
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Якут Хан
А ты че только понял? То ли тормозишь, то ли прикинулся. Дай ему больше играть и получишь супер защитника)
07:04
maxcds
Так 9-тым же, Джон, ну! ты чего?! Ты лучше расскажи, что там думает Стив наш Айзерман? Поставите ли Сереху на 10й матч? как никак тогда активируется 1й год контракта... Али как канадиенс сольетесь?
05:49