Джон Купер - о разгроме "Сан-Хосе": "Мы не дали сопернику свободного пространства"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после победы над "Сан-Хосе" (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что успешная игра его команды на старте встречи многое говорит об игроках. Он также добавил, что "Лайтнинг" превосходили соперника в движении и не дали ему свободного пространства.
– Не знаю, предполагали ли мы разгром после первой смены. То, как мы отреагировали на начало матча – многое говорит о нашей команде, – приводит Tampa-Bay Times слова Купера. – Соперник активно атаковал в первые пять минут, мы выдержали и ответили. Мы великолепно провели второй период – превосходили соперника в движении, не дали свободного пространства.
Это тяжелый выезд для нашей команды. Мы рады, что удалось заработать два очка, но нам предстоит играть с сильными командами. И мы хотим победить.
Отметим, что тремя звездами матча стали российские хоккеисты "Тампы" – Никита Кучеров, Владислав Наместников и вратарь Андрей Василевский.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Сан-Хосе Шаркс
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Джон Купер